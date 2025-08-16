В Петрозаводске начался капремонт общежития колледжа технологии

В создании новых уютных комнат принимали участие студенты этого и других учебных заведений. Например, дизайн для мест отдыха на этажах разрабатывали учащиеся Петрозаводского архитектурно-строительного техникума. Они представили сразу несколько проектов, по результатам общего голосования победил один из вариантов экостиля и национальный карельский дизайн. Ремонт планируют завершить к концу сентября.