В Петрозаводске начался капремонт общежития колледжа технологии

Дизайн для мест отдыха на этажах разрабатывали студенты.

Капитальный ремонт общежития колледжа технологии и предпринимательства стартовал в городе Петрозаводске по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе главы и администрации Республики Карелии.

В здании обновят внутреннюю отделку, фасады, инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, а также инженерные системы пожарной сигнализации и эвакуации. В комнатах необходимо покрасить стены и установить двери. Под полом проложено несколько слоев шумоизоляции, сверху будет износостойкий линолеум, а в коридорах — керамогранит.

В создании новых уютных комнат принимали участие студенты этого и других учебных заведений. Например, дизайн для мест отдыха на этажах разрабатывали учащиеся Петрозаводского архитектурно-строительного техникума. Они представили сразу несколько проектов, по результатам общего голосования победил один из вариантов экостиля и национальный карельский дизайн. Ремонт планируют завершить к концу сентября.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.