Посетители фестиваля «День Индии» оценили традиционные товары

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Большое количество индийский товаров представлено на фестивале «День Индии» в Москве, среди них наибольшей популярностью посетителей пользуются ткани, индийская еда и манго-шейки, рассказал РИА Новости организатор фестиваля Картик Котвани.
«Наша цель была показать Индию России, поэтому максимально все, что вы думаете об Индии, можно найти на фестивале. Особый хит — индийский манго, потому что люди хотят пить сделанные из него манго-шейки», — рассказал Котвани.
Организатор отметил, что на фестивале также представлена натуральная мебель из дерева ручной работы, привезенная из Индии, специи, национальные драгоценные украшения, одежда, продукты, косметика.
«Индийская еда пользуется наибольшей популярностью у посетителей. Все хотят попробовать индийскую кухню. У нас более 30 ресторанов, каждый из которых готовит разную еду, потому что в различных частях Индии разная культура питания», — добавил он.
Котвани также рассказал, что другим хитом у посетителей являются индийские ткани, качество которых очень высоко.
Десятый фестиваль «День Индии» проходит в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка «Остров мечты».
Фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля 2025 года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия продлятся по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
