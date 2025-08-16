В Билимбае Свердловской области дети 3D-ручкой изготовили светофор

Занятие по изготовлению светофора 3D-ручкой состоялось в библиотеке № 17 поселка Билимбай Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Первоуральской централизованной библиотечной системе.
В начале дети посмотрели видеоролик «История создания светофора» и узнали, почему и когда был установлен первый в мире светофор и как он выглядел. Также они ознакомились с устройством современного светофора, узнали, почему он имеет три сигнала именно красного, желтого, зеленого цветов и когда появились пешеходные светофоры. Кроме того, участники вспомнили правила дорожного движения и посмотрели видеоролик из серии «Хочу знать все».
Далее ребята перешли к творческой части: с помощью шаблона они приступили к изготовлению светофора 3D-ручкой. Эти навыки полезны как для профессионального роста будущих специалистов, так и для формирования кругозора и культуры общения в семье и среди сверстников.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.