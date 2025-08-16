В Билимбае Свердловской области дети 3D-ручкой изготовили светофор

В начале дети посмотрели видеоролик «История создания светофора» и узнали, почему и когда был установлен первый в мире светофор и как он выглядел. Также они ознакомились с устройством современного светофора, узнали, почему он имеет три сигнала именно красного, желтого, зеленого цветов и когда появились пешеходные светофоры. Кроме того, участники вспомнили правила дорожного движения и посмотрели видеоролик из серии «Хочу знать все».