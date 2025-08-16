Ричмонд
Новосибирцам подменивают контакты в телефонах через файлы .vcf

Пользователь открывает вложение — и телефон сам сохраняет номер мошенника под именем.

В России распространяется новый способ обмана: мошенники рассылают файлы .vcf — визитные карточки, которые при открытии автоматически добавляются в контакты смартфона. Об этом сообщается в Telegram-канале центра борьбы с украинскими колл-центрами профильного управления МВД.

Под видом банков, курьеров или знакомых аферисты отправляют такие файлы через SMS и мессенджеры. Пользователь открывает вложение — и телефон сам сохраняет номер мошенника под именем, например, «Сбербанк» или «Мама». Позже, когда человек звонит «своему» банку, он попадает на мошенников, которые выманивают данные карт, коды из СМС и доступ к деньгам.

МВД просит не открывать .vcf-файлы от неизвестных и сохранять важные номера только из официальных источников.

Ранее стало известно, что новосибирские абитуриенты получают фейковые сообщения о заселении в общежитие.