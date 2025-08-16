Новосибирцам подменивают контакты в телефонах через файлы .vcf

Под видом банков, курьеров или знакомых аферисты отправляют такие файлы через SMS и мессенджеры. Пользователь открывает вложение — и телефон сам сохраняет номер мошенника под именем, например, «Сбербанк» или «Мама». Позже, когда человек звонит «своему» банку, он попадает на мошенников, которые выманивают данные карт, коды из СМС и доступ к деньгам.