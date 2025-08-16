Две трети теплосетей Ташкента требуют замены

За последние три года работы в Ташкенте Veolia Energy Tashkent заменила почти 200 км трубопроводов. В результате оператору удалось снизить показатель износа теплосетей с 71,8% до 68% к августу 2025 года. Однако реконструкция трубопроводов, ремонт и замена оборудования требуют больших финансовых вливаний, подчеркнули в компании.