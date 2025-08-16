Две трети теплосетей Ташкента требуют замены

За последние три года работы в Ташкенте Veolia Energy Tashkent заменила почти 200 км трубопроводов. В результате оператору удалось снизить показатель износа теплосетей с 71,8% до 68% к августу 2025 года. Однако реконструкция трубопроводов, ремонт и замена оборудования требуют больших финансовых вливаний, подчеркнули в компании.
Кроме того, за последние месяцы выросли тарифы на газ, электричество и тепловую энергию от поставщиков. Это дополнительно увеличило расходы компании. Ранее Veolia Energy Tashkent планировала увеличивать тарифы на отопление в столице на 30% ежегодно. Однако в первые годы работы оператору приходилось действовать более плавно.
По подсчетам компании, сейчас жители столицы платят только 18% от реальной рыночной стоимости тепловой энергии, компания компенсирует разницу за счет субсидий. При этом государство планирует прекратить субсидирование теплоснабжения к 2030 году. К этому сроку компания рассчитывает перевести жителей и бизнес столицы на коммерческие тарифы.