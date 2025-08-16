В Трехгорном Челябинской области отметили 70-летие завода

Мероприятия в честь 70-летия приборостроительного завода и 80-летия атомной промышленности состоялись в городе Трехгорном Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Работников завода поздравили руководители города, предприятия и собрания депутатов. В городском парке жителей ждали разные мероприятия. Например, в квесте «Прошагай Трехгорный» приняли участие сотни горожан. На станциях участников ждали выставки техники МЧС и полиции, ярмарки ремесленников, творческие мастер-классы, викторины и многое другое. На гастрофестивале «Трехгорный хлебосольный» было приготовлено 30 кг ароматного плова.
Праздник украсили необычные флешмобы: «Атомный вальс», «Атомное рукопожатие» и «Атомное солнце». Кульминацией юбилейного праздника стало выступление хедлайнеров — группы «Рондо» и Клавы Коки. Всего в мероприятии приняли участие 6 тыс. жителей города.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.