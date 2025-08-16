В Москве пройдет выставка-пристройство животных

Отмечается, что на выставке-пристройстве можно не только забрать понравившегося питомца домой, но и узнать, как стать волонтером приюта. Своих хозяев будут ждать 25 собак и кошек из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», подведомственного столичному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Все животные готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы.