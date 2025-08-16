В Москве пройдет выставка-пристройство животных

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из столичных приютов пройдет в Москве в «Лужниках» 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства города.
«Выставка-пристройство подопечных городских приютов пройдет на центральной площади спортивного комплекса “Лужники” в рамках форума “Территория будущего. Москва 2030”. Она организована в честь Всемирного дня бездомных животных. Посетителей ждут 17 августа с 11:00 до 17:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на выставке-пристройстве можно не только забрать понравившегося питомца домой, но и узнать, как стать волонтером приюта. Своих хозяев будут ждать 25 собак и кошек из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест», подведомственного столичному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства. Все животные готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы.
Специалисты ГБУ «Доринвест» и волонтеры расскажут гостям о характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу, добавляется в сообщении.