В Новочеркасске после драки во время свадьбы одного из гостей госпитализировали

В Ростовской области полицейские разняли драку на свадьбе.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области ночное празднование в одном из заведений закончилось дракой. Потасовка попала в объективы камер и вызвала обсуждение в местных пабликах.

В главке донской полиции прокомментировали инцидент. Как оказалось, в одном из кафе проходило празднование свадьбы, во время которого случился конфликт между двумя мужчинами.

— Оперативно приехавшие на место происшествия полицейские пресекли конфликт. В ходе проведенной проверки все участники потасовки были установлены, — сообщили в ведомстве.

Одного из мужчин отвезли в больницу. Но от написания заявления в полицию он отказался.

