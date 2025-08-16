В Новочеркасске после драки во время свадьбы одного из гостей госпитализировали

В Новочеркасске Ростовской области ночное празднование в одном из заведений закончилось дракой. Потасовка попала в объективы камер и вызвала обсуждение в местных пабликах.
В главке донской полиции прокомментировали инцидент. Как оказалось, в одном из кафе проходило празднование свадьбы, во время которого случился конфликт между двумя мужчинами.
— Оперативно приехавшие на место происшествия полицейские пресекли конфликт. В ходе проведенной проверки все участники потасовки были установлены, — сообщили в ведомстве.
Одного из мужчин отвезли в больницу. Но от написания заявления в полицию он отказался.
