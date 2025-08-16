Ричмонд
Новосибирцам рассказали о скрытой угрозе лишнего веса

Ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс.

Ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс.

В Новосибирской области растёт число людей с избыточным весом, и врачи бьют тревогу. Об этом сообщает Сиб.фм.

По словам ассистента кафедры РНИМУ Олега Морунова, ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс. У мужчин из-за лишних килограммов падает уровень тестостерона — это ведёт к снижению либидо и проблемам с репродуктивной функцией.

Лишний вес нагружает сердце, повышает давление и в разы увеличивает риск диабета 2 типа, а также других метаболических заболеваний.

Ранее мы рассказывали историю новосибирской модели Евгении Цыпцыной: она сбросила 55 кг и вошла в топ самых красивых женщин России.