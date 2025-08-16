Новосибирцам рассказали о скрытой угрозе лишнего веса

По словам ассистента кафедры РНИМУ Олега Морунова, ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс. У мужчин из-за лишних килограммов падает уровень тестостерона — это ведёт к снижению либидо и проблемам с репродуктивной функцией.