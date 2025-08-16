Новосибирцам рассказали о скрытой угрозе лишнего веса

Ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс.
В Новосибирской области растёт число людей с избыточным весом, и врачи бьют тревогу. Об этом сообщает Сиб.фм.
По словам ассистента кафедры РНИМУ Олега Морунова, ожирение вызывает серьёзные нарушения в организме, включая гормональный дисбаланс. У мужчин из-за лишних килограммов падает уровень тестостерона — это ведёт к снижению либидо и проблемам с репродуктивной функцией.
Лишний вес нагружает сердце, повышает давление и в разы увеличивает риск диабета 2 типа, а также других метаболических заболеваний.
