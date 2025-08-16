В Барнауле во второй раз пройдет фестиваль молодежи «АМфест»

Второй фестиваль молодежи Алтайского края «АМфест» состоится 5 сентября в Барнауле по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
На мероприятии будет представлен широкий спектр молодежных инициатив, государственных программ, направленных на самореализацию, патриотическое воспитание, спортивное развитие, обучение, трудоустройство и добровольчество. В фестивале примут участие более 10 тыс. жителей Алтайского края и представителей федерального агентства по делам молодежи, исполнительных органов, органов законодательной власти, руководителей общественных объединений и образовательных организаций региона.
«Фестиваль станет площадкой транслирования ключевых смыслов молодежной политики: ответственность за развитие родного края как личной миссии каждого, возможности для саморазвития и реализации, важность участия в общественной жизни. Одним из значимых элементов мероприятия станет показ передового опыта и эффективных молодежных практик, успешно реализуемых как на региональном, так и на федеральном уровне», — отметили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.