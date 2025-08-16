В Барнауле во второй раз пройдет фестиваль молодежи «АМфест»

«Фестиваль станет площадкой транслирования ключевых смыслов молодежной политики: ответственность за развитие родного края как личной миссии каждого, возможности для саморазвития и реализации, важность участия в общественной жизни. Одним из значимых элементов мероприятия станет показ передового опыта и эффективных молодежных практик, успешно реализуемых как на региональном, так и на федеральном уровне», — отметили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.