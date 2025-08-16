Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин рассказал о встрече рассвета на воздушном шаре над Кремлем

Губернатор поделился кадрами прогулки на аэростате.

Источник: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретил День города ранними утром на воздушном шаре. Видео полета глава региона опубликовал своем телеграм-канале.

Ранним утром 17 августа состоялась открытие фестиваля «Приволжская фиеста» (6+). На рассвете десятки воздушных шаров поднялись в небо. В числе пассажиров был и губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что в 4:30 аэростат уже взлетел со стороны Бора, а затем пролетел над Нижегородским кремлем.

— Какой же ты невероятно завораживающе красивый, любимый Нижний Новгород! С днем рождения! — восхитился столицей Приволжья глава региона.

Уже 17 августа нижегородцы и гости города смогут увидеть вечернее свечение аэростатов (0+). Мероприятие пройдет на стадионе «Труд» в 19:00. В программе — диджей-сеты и интерактивы и огненное шоу. В завершение вечера в закатное небо поднимутся десятки воздушных шаров.