Глеб Никитин рассказал о встрече рассвета на воздушном шаре над Кремлем

Ранним утром 17 августа состоялась открытие фестиваля «Приволжская фиеста» (6+). На рассвете десятки воздушных шаров поднялись в небо. В числе пассажиров был и губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что в 4:30 аэростат уже взлетел со стороны Бора, а затем пролетел над Нижегородским кремлем.