Глеб Никитин рассказал о встрече рассвета на воздушном шаре над Кремлем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретил День города ранними утром на воздушном шаре. Видео полета глава региона опубликовал своем телеграм-канале.
Ранним утром 17 августа состоялась открытие фестиваля «Приволжская фиеста» (6+). На рассвете десятки воздушных шаров поднялись в небо. В числе пассажиров был и губернатор Глеб Никитин. Он рассказал, что в 4:30 аэростат уже взлетел со стороны Бора, а затем пролетел над Нижегородским кремлем.
— Какой же ты невероятно завораживающе красивый, любимый Нижний Новгород! С днем рождения! — восхитился столицей Приволжья глава региона.
Уже 17 августа нижегородцы и гости города смогут увидеть вечернее свечение аэростатов (0+). Мероприятие пройдет на стадионе «Труд» в 19:00. В программе — диджей-сеты и интерактивы и огненное шоу. В завершение вечера в закатное небо поднимутся десятки воздушных шаров.