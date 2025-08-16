Рома Зверь заснял Красноярск для фотовыставки с привидениями

Сейчас в Санкт-Петербурге проходит выставка Ромы Зверя «Привиделось» в музее Эрарта.
Журналист «МК в Красноярске» побывал на фотовыставке, которая крайне необычна. На каждом снимке есть приведение, которое прячется в самых разных местах, среди обычной городской жизни. Это — серия снимков о путешествиях Ромы Зверя — известного музыканта (настоящее имя — Роман Билык).
Среди кадров из разных стран и городов затесался и наш родной Красноярск. Снимок был сделан в 2022 году. На нем изображены троллейбусы № 5. Рядом с водителем и сидит призрак, внимательно следящий за дорогой.
Отметим, что сам Рома Зверь говорит, что этот призрак — он сам:
«Почему привидение? Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях».