В Ейском районе Кубани установили контейнеры для крупногабаритных отходов

Теперь жителям стало значительно удобнее утилизировать предметы быта и стройматериалы.

Специализированные площадки и контейнеры для крупногабаритных отходов появились в 14 населенных пунктах Ейского района Краснодарского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

Теперь жителям стало значительно удобнее утилизировать крупные предметы быта и строительные материалы. Например, в станице Должанской организовали пункт приема отходов на пересечении улиц Пролетарской и переулка Крутого. В станице Камышеватской появился новый современный комплекс для утилизации крупногабаритных предметов рядом с улицами Пролетарской и Школьной.

Для каждого населенного пункта подобраны оптимальные места размещения площадок. Например, в поселке Ясенская Переправа специально оборудованная зона теперь есть при въезде. Глава Ейского района Роман Бублик отметил, что такие нововведения положительно влияют на экологию местности и уровень жизни населения.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.