Эксперт поделился рецептами идеального маринада для шашлыка из мяса и рыбы

При этом он отметил, что хорошим маринадом для баранины является вино. «Кислота, которая содержится в вине, смягчает мясо и делает его очень нежным и ароматным. Кстати, алкоголь в маринаде сокращает время приготовления мяса на костре. Лучше использовать для маринада сухое белое вино», — поделился бренд-шеф.