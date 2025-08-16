В Новосибирске строят новый приют на 128 собак

Строительство обойдётся в 40 млн рублей из городского бюджета, ввод запланирован на октябрь.
На Малыгина продолжается строительство временного приюта для бездомных животных. Он заменит действующий пункт на улице Иванова, где уже содержатся около 100 собак, о чем сообщает мэрия Новосибирска.
Новый приют рассчитан на 128 животных, включая 20 кошек. Здесь появятся модульные блоки для персонала, ветеринаров и вольеры. Строительство обойдётся в 40 млн рублей из городского бюджета, ввод запланирован на октябрь.
Приют будет принимать только отловленных собак, которых нельзя вернуть в прежнюю среду — из-за агрессии или проживания рядом с детскими садами и школами. Сдавать сюда своих питомцев жители не смогут.
Отметим, что с 2018 года в Новосибирске действует программа отлова, стерилизации и возврата животных. Ежегодно ловят 600−700 собак.