Минусинский помидор-гигант установил новый рекорд и принёс хозяйке автомобиль

Конкурс «Минусинский помидор» традиционно демонстрирует достижения местных огородников. Минусинская котловина с её уникальным микроклиматом давно славится как один из лучших в Сибири регионов для выращивания томатов. В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников, представивших плоды различных сортов.