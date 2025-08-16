Минусинский помидор-гигант установил новый рекорд и принёс хозяйке автомобиль

16 августа на юге Красноярского края подвели итоги ежегодного конкурса «Минусинский помидор».
Главный приз — автомобиль «Нива» — достался жительнице Минусинска Наталье Сониной, представившей на суд жюри томат-рекордсмен весом 2 820 граммов.
Как сообщила победительница, гигантский плод сорта «Бифштекс Альби» стал результатом 15-летней селекционной работы, которую она ведёт вместе с сыном. Новый рекорд на 85 граммов превысил достижение прошлого года, когда победу одержал помидор сорта «Гигант Фарина» весом 2 735 граммов.
Конкурс «Минусинский помидор» традиционно демонстрирует достижения местных огородников. Минусинская котловина с её уникальным микроклиматом давно славится как один из лучших в Сибири регионов для выращивания томатов. В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников, представивших плоды различных сортов.
Организаторы отмечают, что с каждым годом уровень мастерства местных овощеводов растёт, а сами помидоры становятся крупнее. В администрации Минусинска рассматривают возможность включения конкурса в программу развития агротуризма в регионе.