В Челябинской области начали строительство литейного комплекса

В новом цехе площадью 46 тыс. кв. м планируется ежегодно выпускать до 45 тыс. тонн отливок из чугуна. Они будут использоваться в качестве заготовок для ведущих мостов и других автокомпонентов к грузовикам и спецтехнике. Цех оснастят современным технологическим оборудованием. Будут приобретены автоматические формовочные линии, индукционные плавильные комплексы, зачистные установки и машины для абразивной обработки металлических изделий.