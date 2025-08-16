В Челябинской области начали строительство литейного комплекса

Литейное производство автокомпонентов откроется на площадке автомобильного завода «УРАЛ» в Миассе Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В новом цехе площадью 46 тыс. кв. м планируется ежегодно выпускать до 45 тыс. тонн отливок из чугуна. Они будут использоваться в качестве заготовок для ведущих мостов и других автокомпонентов к грузовикам и спецтехнике. Цех оснастят современным технологическим оборудованием. Будут приобретены автоматические формовочные линии, индукционные плавильные комплексы, зачистные установки и машины для абразивной обработки металлических изделий.
«Создание дополнительных мощностей литейного производства направлено на решение нескольких задач. Во-первых, это освоение производства заготовок-отливок локализуемых деталей новых мостов автомобилей “УРАЛ”. Во-вторых, мы планируем полностью закрыть собственную потребность в чугунном литье. Ну и, конечно, будем работать для сторонних заказчиков. В настоящее время на промплощадке проведен демонтаж старых зданий литейных цехов, завершены проектные работы, заключены необходимые договоры с подрядчиками. Старт производства запланирован на 2027 год», — подчеркнул генеральный директор завода «УРАЛ» Павел Яковлев.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.