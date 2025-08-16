В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области

«Он пришел и сказал, я собираю рюкзак, я ухожу на фронт. Мне уже 18 лет, сказали, что 18-летних берут на фронт. Я готов. Тогда были распределения, и он попал в Харьковскую область. Он всегда говорил, что все будет хорошо. Я на том месте, на котором я должен быть. Его миссия — это мир во всем мире, и помочь всем нуждающимся, насколько он может это сделать», — поделилась мама погибшего волонтера Наталья Шконда.