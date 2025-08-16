В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Мурал в память о погибших год назад в Курской области волонтеров Народного фронта в ДНР был открыт в центре Донецка.
Год назад двое сотрудников Народного фронта, которые помогали вывозить мирных жителей в ПВР, погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль, еще один сотрудник был ранен. Тогда погибли медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Нарфронта в ДНР Николай Ковалёв с позывным «Чапай», а также координатор по СМИ регионального исполкома организации Давид Соколов с позывным «Тюр».
«Сегодня открываем мурал в честь парней Николая и Давида, которые погибли в Курской области, в поселке Глушково. Они везли гуманитарную помощь и, к сожалению, погибли. Но мы сейчас продолжаем их дело, трудимся во их имя. Давид, как личность, раскрылся во время авдеевской гуманитарной миссии, поэтому там изображен разрушенный храм из Авдеевки. Николай раскрылся во время гуманитарной миссии в Мариуполе, поэтому там изображен сталевар», — рассказал РИА Новости руководитель регисполкома Народного фронта ДНР Сергей Самохин.
С началом СВО Давид Соколов добровольцем отправился на фронт и проходил службу на Харьковском направлении. После демобилизации он стал активно заниматься волонтерской деятельностью.
«Он пришел и сказал, я собираю рюкзак, я ухожу на фронт. Мне уже 18 лет, сказали, что 18-летних берут на фронт. Я готов. Тогда были распределения, и он попал в Харьковскую область. Он всегда говорил, что все будет хорошо. Я на том месте, на котором я должен быть. Его миссия — это мир во всем мире, и помочь всем нуждающимся, насколько он может это сделать», — поделилась мама погибшего волонтера Наталья Шконда.
Помимо открытия мурала была проведена фотовыставка фотографий погибшего сотрудника Народного фронта Давида Соколова и были высажены деревья в память о волонтерах.