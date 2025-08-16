В Нальчике стартовал чемпионат по приготовлению хычинов

Чемпионат по приготовлению традиционных хычинов проходит 16 августа в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.
Помимо соревнований участников организованы дегустация хычинов и работа фуд-траков. Также гости могут попробовать национальные блюда. Также открыты ярмарка изделий местных мастеров, тематическая выставка, фотозона в национальном стиле. Кроме того, проводятся мастер-классы для всех желающих и концертная программа с выступлениями артистов.
В завершение мероприятия пройдет торжественное награждение победителей и праздничный салют. Такой чемпионат — это отличная возможность окунуться в атмосферу балкарской кухни, попробовать традиционные угощения, познакомиться с народными ремеслами и стать частью большого культурного события.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.