На полтора суток без воды окажутся жители Ростова и соседних районов

В Ростове-на-Дону, а также в Аксайском и Мясниковском районах с 00:01 20 августа до 12:00 21 августа 2025 года будет приостановлено водоснабжение. Это связано с плановыми работами на «Новом Восточном» водоводе, где специалисты проведут врезку нового участка водопроводной сети по улицам Зеленая и Стальского. Об этом в Телеграм сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключения ожидают жителей Первомайского района. Здесь вода пропадет в границах улиц Шолохова, Российской, Троллейбусной, Страны Советов, Комбайностроителей, Смены, Самарского, Георгиевской, Штахановского, 1-й Веерной, Орской, Каскадной, Днепропетровской, Энтузиастов и Черешневой. Также отключение затронет кварталы между Шолохова, Алма-Атинской, Стальского и Вересаева.
В Октябрьском районе проблемы с водоснабжением возникнут у жителей улиц Королева, Неклиновской, Инженерной, Тракторной, Куликовской, Вавилова, Ладной, Строевой и Парадной.
В Ворошиловском районе без воды останутся дома в пределах улиц Королева, Комарова, Стартовой, Орбитальной и Беляева.
Отсутствие водоснабжения также затронет садовые товарищества:
Первомайский район: «Космос», «Афганец», «Агропром», «Ростсельмашевец», «Северная Ривьера», «Мичуринец», «Ростовское», «ДНТ Восток», «Лесовод», «Березка», «Дружба», «МВД», «Гарант».
Ворошиловский район: «Геолог», «Вираж», «Мир», «Братство», «Труд», «Восход МВД», «Звезда», «Спутник», «За Дружбу», «Авангард-3», «Им. 9 мая», «СКВО», «Энергия», «Импульс», «Салют».
В Аксайском сельском поселении отключение коснется поселков: Верхнетемерницкий,
Камышеваха, Водопадный, Ковалевка, Золотой Колос, Рассвет, Степной, ЖК «Платовский», КП «Париж».
В Мясниковском районе без воды останется поселок Ленинаван.
В Ростове в Северном жилом массиве и Каменке давление в водопроводной сети будет пониженным, что может привести к слабому напору или кратковременным перебоям.
