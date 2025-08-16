На полтора суток без воды окажутся жители Ростова и соседних районов

В Ростове-на-Дону, а также в Аксайском и Мясниковском районах с 00:01 20 августа до 12:00 21 августа 2025 года будет приостановлено водоснабжение. Это связано с плановыми работами на «Новом Восточном» водоводе, где специалисты проведут врезку нового участка водопроводной сети по улицам Зеленая и Стальского. Об этом в Телеграм сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.