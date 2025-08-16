В Молдове появился закон, призванный защитить СМИ: За препятствование работе журналистов грозит уголовная ответственность

С 14 августа 2025 года в «Официальном мониторе» опубликован закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй 180¹, предусматривающей наказание за умышленное воспрепятствование деятельности СМИ или журналиста.
В документе указано, что под запрет попадают действия, связанные с «запугиванием, насилием, уничтожением оборудования или незаконным доступом к компьютерным системам СМИ».
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 550 до 850 условных единиц, общественные работы сроком 150−200 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.
Новая статья вступит в силу в феврале 2026 года, уточняет gagauznewsmd.