В Молдове появился закон, призванный защитить СМИ: За препятствование работе журналистов грозит уголовная ответственность

Новая статья вступит в силу в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 14 августа 2025 года в «Официальном мониторе» опубликован закон, дополняющий Уголовный кодекс статьёй 180¹, предусматривающей наказание за умышленное воспрепятствование деятельности СМИ или журналиста.

В документе указано, что под запрет попадают действия, связанные с «запугиванием, насилием, уничтожением оборудования или незаконным доступом к компьютерным системам СМИ».

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 550 до 850 условных единиц, общественные работы сроком 150−200 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

Новая статья вступит в силу в феврале 2026 года, уточняет gagauznewsmd.