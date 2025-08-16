Учёные из Новосибирска выяснили, как железо и марганец помогают работе мозга

Учёные нашли, что соли железа и марганца помогают ферменту дольше сохранять правильную форму и не терять активность. Это не значит, что нужно пить добавки с железом — такие ионы вряд ли подойдут для лечения. Но зато они помогли учёным понять, какие части фермента можно «подправить» с помощью будущих лекарств.