Учёные из Новосибирска выяснили, как железо и марганец помогают работе мозга

Сибирские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН изучили, как ионы железа и марганца влияют на фермент, который вырабатывает серотонин — гормон хорошего настроения. Об этом сообщается в пресс-службе академии.
Оказалось, что при некоторых наследственных заболеваниях этот фермент — триптофангидроксилаза 2 — работает хуже из-за мутаций: он становится нестабильным и быстро разрушается.
Учёные нашли, что соли железа и марганца помогают ферменту дольше сохранять правильную форму и не терять активность. Это не значит, что нужно пить добавки с железом — такие ионы вряд ли подойдут для лечения. Но зато они помогли учёным понять, какие части фермента можно «подправить» с помощью будущих лекарств.
Отмечается, что открытие может помочь в разработке новых препаратов против тяжёлых психических расстройств.