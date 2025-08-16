Путин наградил ректора МГИМО орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени Торкунова Анатолия Васильевича — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации”, — говорится в указе.