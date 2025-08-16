Ричмонд
В Якутии начался набор в молодежные бизнес-акселераторы

Студенты и школьники могут до 1 ноября подать заявку на участие в бесплатных программах по технологическому предпринимательству.

Источник: Национальные проекты России

Набор в молодежные бизнес-акселераторы стартовал в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.

Студенты и школьники могут до 1 ноября подать заявку на участие в бесплатных программах Сбера по технологическому предпринимательству — Школьном и Студенческом акселераторе. Они нацелены на формирование у молодых людей практических навыков ведения бизнеса — от разработки идеи и анализа рынка до привлечения инвестиций и запуска продукта. Школьный акселератор научит ребят основам предпринимательства: разработке бизнес-модели, управлению командой, финансовому планированию и PR-стратегии. Победители демодня получат дополнительные баллы к ЕГЭ, инвестиционные предложения и ценные призы.

Студенческий акселератор рассчитан на студентов, аспирантов и научных сотрудников российских вузов. Участникам помогут создать проект с нуля, протестировать гипотезы, выйти на рынок и привлечь первых клиентов. Программа охватывает такие аспекты, как маркетинг, юридическое сопровождение бизнеса и финансовое моделирование. Финалисты также представят свои стартапы на демодне перед топ-менеджерами Сбера, частными инвесторами и представителями госорганов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.