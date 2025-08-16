В Якутии начался набор в молодежные бизнес-акселераторы

Студенты и школьники могут до 1 ноября подать заявку на участие в бесплатных программах Сбера по технологическому предпринимательству — Школьном и Студенческом акселераторе. Они нацелены на формирование у молодых людей практических навыков ведения бизнеса — от разработки идеи и анализа рынка до привлечения инвестиций и запуска продукта. Школьный акселератор научит ребят основам предпринимательства: разработке бизнес-модели, управлению командой, финансовому планированию и PR-стратегии. Победители демодня получат дополнительные баллы к ЕГЭ, инвестиционные предложения и ценные призы.