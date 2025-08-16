Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин: некоторые пациенты отказываются от льготных лекарств

В башкирском городе Стерлитамаке откроют пункт выдачи льготных лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
— Однако есть серьезная проблема: некоторые пациенты, несмотря на информирование больниц, отказываются получать лекарства, что осложняет планирование закупок, ведь препараты заказываются заранее и не могут долго храниться на складах, — отметил чиновник.
Рахматуллин призвал жителей быть на контакте со своими поликлиниками, а также доверять лечащему врачу и той тактике лечения, которую он выбирает.
