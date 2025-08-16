Тренеры из Красноярского края вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

Три тренера из Красноярского края стали полуфиналистами проекта «СпортТрек», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«В этом году заявки на конкурс для тренеров проекта “СпортТрек” подали почти 2 тысячи человек. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физкультуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Теперь Иван Братило, Любовь Ашимова и Кристина Почекутова смогут пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования. Учебный модуль создали педагоги учреждения специально для проекта «СпортТрек». Акцент сделан на развитии способностей по воспитанию подрастающего поколения. После обучения тренеры смогут не только проводить занятия по физкультуре, но и вести психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и образования. Вместе с занятиями участники продолжат выполнять творческие задания, чтобы выйти в финал проекта.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.