Тренеры из Красноярского края вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

«В этом году заявки на конкурс для тренеров проекта “СпортТрек” подали почти 2 тысячи человек. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физкультуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.