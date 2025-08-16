На набережной Оби в Барнауле установят арт-объект

Также на тротуарной плитке набережной планируется разместить изображение, имитирующее русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда, а по сторонам установить бронзовые символы городов, расположенных на реке Оби. Кроме того, арт-объекты, информационные стенды и зона отдыха появятся и в других местах города: на улице Льва Толстого, пешеходной части улицы Мало-Тобольской и в Нагорном парке.