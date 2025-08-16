На набережной Оби в Барнауле установят арт-объект

Арт-объект туристического года разместят на набережной реки Оби в Барнауле Алтайского края по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
«Предлагается разместить постамент со скульптурой, отлитой из легированной стали, высотой 4 метра в виде женского образа, олицетворяющего реку Обь, вдоль подпорной стенки набережной… Скульптура будет ориентирована лицом на восток. Лицевую часть подпорной стенки украсит название объекта, буквы которого выполнены из листовой бронзы», — отметила руководитель отдела по развитию туризма городской администрации Юлия Трепезникова.
Также на тротуарной плитке набережной планируется разместить изображение, имитирующее русло Оби с ее притоками, от места слияния рек Бии и Катуни до города Салехарда, а по сторонам установить бронзовые символы городов, расположенных на реке Оби. Кроме того, арт-объекты, информационные стенды и зона отдыха появятся и в других местах города: на улице Льва Толстого, пешеходной части улицы Мало-Тобольской и в Нагорном парке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.