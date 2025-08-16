Детям из Шексны в Вологодской области рассказали о лесных пожарах

Специалист провела для дошкольников викторину на тему «Что нельзя делать в лесу?». Затем ребята познакомились с понятием «пожарный щит» и его важностью в борьбе с огнем. Во время игры «Огонь потушим вместе» дети состязались в командах, стремясь быстрее справиться с ликвидацией виртуального лесного пожара.