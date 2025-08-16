Ричмонд
Детям из Шексны в Вологодской области рассказали о лесных пожарах

Ребята узнали о правилах поведения в лесу, борьбе с огнем и состязались в тушении виртуального возгорания.

Источник: Национальные проекты России

Ведущий специалист Шекснинского территориального отдела — государственного лесничества Мария Бачинова провела встречу на противопожарную тематику с воспитанниками детского сада «Гусельки» поселка Шексна Вологодской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Специалист провела для дошкольников викторину на тему «Что нельзя делать в лесу?». Затем ребята познакомились с понятием «пожарный щит» и его важностью в борьбе с огнем. Во время игры «Огонь потушим вместе» дети состязались в командах, стремясь быстрее справиться с ликвидацией виртуального лесного пожара.

Завершилась встреча передачей детям кормушки для птиц, которую они смогут повесить на территории своего участка. Это позволит ребятам развивать заботливое отношение к природе и учиться бережно относиться к пернатым. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях ответственное отношение к окружающему миру.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.