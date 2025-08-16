В Тюменской области пройдут инвестиционный тур и конференция «Таежные нити»

Во время инвестиционного тура организуют показ свободных инвестплощадок и земельных участков, презентацию готовых бизнесов с клиентской базой и оборудованием и осмотр готовых помещений, идеально подходящих для объектов размещения. Также состоятся стратегическая сессия по развитию территории и экскурсия по живописным местам Уватского района.