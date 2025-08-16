Ричмонд
В Тюменской области пройдут инвестиционный тур и конференция «Таежные нити»

Гости из разных городов смогут наладить сотрудничество и создать совместные туристические маршруты.

Инвестиционный тур и первая межмуниципальная туристическая конференция «Таежные нити» будут проводиться 9−10 сентября в селе Уват Тюменской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Во время инвестиционного тура организуют показ свободных инвестплощадок и земельных участков, презентацию готовых бизнесов с клиентской базой и оборудованием и осмотр готовых помещений, идеально подходящих для объектов размещения. Также состоятся стратегическая сессия по развитию территории и экскурсия по живописным местам Уватского района.

На конференции «Таежные нити» встретятся представители Нефтеюганска, Тобольска, Увата и Тюмени, чтобы наладить сотрудничество и создать совместные туристические маршруты. Участники узнают реальные истории роста турпотока через объединение сельских территорий и опыт предпринимателей в сфере туризма. Кроме того, пройдут презентации стратегий туристического развития. Гостей также ждет открытие парка тотемов в ходе традиционного фестиваля деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.