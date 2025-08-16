Ричмонд
В Казани состоится международный турнир по брейкингу и уличному искусству

Кульминацией события станет установка мирового рекорда по исполнению трюка air twist.

Источник: Национальные проекты России

Международный турнир по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн» будет проводиться с 20 по 24 августа в Казани по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском общественном центре.

Фестиваль соберет в столице Татарстана лучших танцоров и граффити-артистов со всего мира. Обширная культурная программа представлена в трех направлениях: брейкинг, культура и искусство. Для интересующихся брейкингом запланированы мастер-классы, открытые тренировки, показательные выступления приглашенных участников, квалификации и финалы в различных танцевальных номинациях.

На просветительских мероприятиях пройдут лекции с легендами уличной культуры, беседы с представителями власти, батлы по скретчу для диджеев, театральный перформанс-батл, хип-хоп-вечеринки от резидентов турнира и фестиваль электронной музыки. Для любителей уличного искусства состоятся батл по шрифтам в технике граффити, открытый граффити-джем и многое другое. Кульминацией фестиваля станет установка мирового рекорда: участники одновременно будут исполнять зрелищный элемент брейкинга — air twist.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.