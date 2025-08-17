Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматы или Ташкент: какой город заработал больше на Джей Ло

Концерты Дженнифер Лопес в Центральной Азии оказались не только шоу, но и соревнованием за доходы. Сравнение итогов показало: бюджет Ташкента получил почти в три раза больше налогов, чем Алматы, а число иностранных гостей оказалось вдвое выше.

7 августа певица выступила в Ташкенте на стадионе «Миллий» (бывший «Бунёдкор»). Концерт собрал более 31 тысячи зрителей, среди которых было 15,3 тысячи иностранных гостей. Бюджет столицы Узбекистана получил 42,5 млрд сумов ($3,3 млн).

16 августа Джей Ло дала концерт в Алматы на Центральном стадионе. На мероприятие пришло около 27 тысяч зрителей, включая 7 тысяч туристов из-за рубежа. Налоговые поступления составили 600 млн тенге ($1,2 млн).

Таким образом, по ключевым показателям Ташкент оказался впереди: и по налоговым поступлениям, и по привлечению туристов.