Алматы или Ташкент: какой город заработал больше на Джей Ло

7 августа певица выступила в Ташкенте на стадионе «Миллий» (бывший «Бунёдкор»). Концерт собрал более 31 тысячи зрителей, среди которых было 15,3 тысячи иностранных гостей. Бюджет столицы Узбекистана получил 42,5 млрд сумов ($3,3 млн).
16 августа Джей Ло дала концерт в Алматы на Центральном стадионе. На мероприятие пришло около 27 тысяч зрителей, включая 7 тысяч туристов из-за рубежа. Налоговые поступления составили 600 млн тенге ($1,2 млн).
Таким образом, по ключевым показателям Ташкент оказался впереди: и по налоговым поступлениям, и по привлечению туристов.