Алматы или Ташкент: какой город заработал больше на Джей Ло

Концерты Дженнифер Лопес в Центральной Азии оказались не только шоу, но и соревнованием за доходы. Сравнение итогов показало: бюджет Ташкента получил почти в три раза больше налогов, чем Алматы, а число иностранных гостей оказалось вдвое выше.