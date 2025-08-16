В Вологодской области завершается гастрофестиваль «Как по маслу»

Гастрономический фестиваль «Как по маслу» проходит 16 августа на территории этнографического музея «Семенково» в Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Вологодского района.
Для гостей организована насыщенная театральная программа. Она посвящена народным традициям, деревенскому быту и русскому фольклору. Для детей на фестивале открыта площадка «Огород», где ребята могут «вырастить» продукты для обеда, научиться доить корову, исследовать лабиринт из сена и посмотреть кукольные спектакли.
Специальным гостем стал известный шеф-повар Константин Ивлев. Он поделился профессиональными советами и провел мастер-класс по приготовлению десерта «Ложное мороженое».
«Фестиваль объединит знаменитое вологодское масло и живую культуру русского села. Гости увидят продукцию лучших фермеров и мастеров маслоделия, попробуют большой деревенский обед из натуральных местных продуктов и деликатесы, приготовленные на русской печи», — отметил глава Вологодского округа Вячеслав Панов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.