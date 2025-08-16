В Новосибирске не будет реновации: вместо неё — снос аварийного жилья

Сносу подлежат только признанные аварийными и расселённые дома.
Мэрия Новосибирска сообщила Infopro54, что программа реновации, как в Москве, в городе не реализуется. Массовой замены старых домов на новые не планируется.
Сносу подлежат только признанные аварийными и расселённые дома. К августу 2025 года снесены пятиэтажка на Линейной, 39 (пострадавшая при взрыве газа), и несколько домов на Станиславского и Пархоменко. На Первомайской, 102, власти начали процедуру выкупа 56 квартир — дом 1962 года постройки могут снести в рамках комплексного развития территории (КРТ).
По данным Минстроя, в регионе определены 43 территории под КРТ, общей площадью почти 788 га. 34 проекта уже в реализации.
