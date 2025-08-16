Ричмонд
Глава района Уфы возмутился поступком неизвестных уфимцев

С новой клумбы в Уфе похитили 15 кустов гортензий.

Источник: Комсомольская правда

С новой клумбы на пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР неизвестные украли 15 кустов гортензий. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.

— Трудно понять мотивы людей, которые так поступают. Ведь эта благоустроенная зона создана для всех нас — чтобы радовать глаз, поднимать настроение, делать наш город уютнее, — написал чиновник.

Он призвал жителей, которые стали свидетелями попытки выкопать или повредить растения, незамедлительно сообщить в полицию.

