Глава района Уфы возмутился поступком неизвестных уфимцев

С новой клумбы на пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР неизвестные украли 15 кустов гортензий. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.
— Трудно понять мотивы людей, которые так поступают. Ведь эта благоустроенная зона создана для всех нас — чтобы радовать глаз, поднимать настроение, делать наш город уютнее, — написал чиновник.
Он призвал жителей, которые стали свидетелями попытки выкопать или повредить растения, незамедлительно сообщить в полицию.
