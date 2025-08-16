Ричмонд
Путин наградил грамотами сотрудников «России сегодня»

Путин наградил почетными грамотами трех сотрудников «России сегодня».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за многолетнюю добросовестную работу наградил почетными грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы «Россия сегодня», четырем объявлена благодарность, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов.

«За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Еремину Светлану Сергеевну — шеф-редактора группы радио эфира дирекции радио Sputnik федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва, Савина Павла Александровича — заместителя начальника отдела дирекции информационных технологий федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — говорится в указе.

Также почетной грамотой награжден Шумилкин Роман — заместитель директора дирекции начальника службы дирекции технического сопровождения радио и иновещания ФГУП «Международное информационное агентство “Россия сегодня”.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Бычковой Анастасии Александровне — руководителю проектов управления дирекции международного сотрудничества федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — подчеркивается в указе.

Благодарность также объявлена Гомкцян Анастасии — заместителю руководителя редакции Северной Америки управления главной дирекции информации, Павлову Владимиру — руководителю редакции Азиатско-Тихоокеанского региона управления главной дирекции информации и Стефанову Алексею — корреспонденту группы проекта Sputnik Латвия управления дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии.