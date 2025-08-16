Для воспитанников детского лагеря в Курске провели экочас

Мероприятие «ЭКО_ЧАС» состоялось в детском оздоровительно-образовательном центре имени Ульяны Громовой в Курске при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Курской области.
Мероприятие провела экоактивистка Екатерина Барбашова. Участники проявили свои таланты в роли арт-экохудожников и экспертов в сортировке твердых коммунальных отходов. Ребята не только изучили теорию раздельного сбора мусора, но и применили полученные знания на практике, демонстрируя высокий уровень экологической грамотности. Самые активные участники были награждены призами и подарками.
Особый интерес вызвал виртуальный тур на завод по переработке вторсырья, где ребята своими глазами увидели, как отходы превращаются в полезные вещи. Наглядным примером стала экспозиция изделий из вторсырья, предоставленная партнером проекта. В ходе мероприятия также состоялось обсуждение вопросов защиты окружающей среды Курской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.