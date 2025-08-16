В Карачаево-Черкесии пройдет Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь» будет проводиться 21−22 августа на базе всесезонного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Событие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Мероприятие соберет около 200 делегатов, включая руководителей органов исполнительной власти и представителей центров «Мой бизнес». В ходе форума запланировано участие заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой. Программа разработана с учетом ключевых задач развития предпринимательской экосистемы.
В течение двух дней пройдут пленарные и секционные заседания, посвященные актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, состоятся бизнес-завтрак и церемония награждения премии «Мой бизнес», которая отметит достижения лучших представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.