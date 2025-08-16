На сахалинском дронопорте Пушистый пройдет форум беспилотников

Международный форум беспилотников «Крылья Сахалина» состоится с 6 по 8 сентября на дронопорте Пушистый в Сахалинской области. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового и технологического развития региона.
Форум предоставит уникальную возможность увидеть впечатляющее воздушное шоу, познакомиться с ведущими специалистами отрасли, обсудить перспективы развития беспилотных технологий и принять участие в образовательных мероприятиях. В ходе мероприятия организуют полеты дронов разных классов и назначений, встречи с лучшими пилотами и инженерами страны, конкурсы и мастер-классы по управлению беспилотниками.
На форуме также состоится уникальный парад дронов — первое подобное мероприятие в России, которое объединит десятки беспилотных воздушных аппаратов. Кроме этого, участники смогут обменяться опытом по применению дронов в экономике и обеспечении безопасности региона. Еще гостей ожидают масштабные выставки морской робототехники, спортивная программа и инженерные соревнования.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.