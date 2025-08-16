В Новосибирске продают раритетную «четверку» с пробегом как у новой машины

Автомобиль называют «капсулой времени»: он в состоянии, близком к новому, и выставлен за 850 тысяч рублей.
На «Авто.ру» появилось объявление о продаже ВАЗ-2104 1984 года — одного из первых 500 универсалов, выпущенных на заводе. Об этом сообщается на сайте платформы.
Автомобиль называют «капсулой времени»: он в состоянии, близком к новому, и выставлен за 850 тысяч рублей. Машина с белым кузовом и синим салоном сохранилась в полностью оригинальном виде — без тюнинга и нештатного оборудования. Указано три предыдущих владельца и ПТС-дубликат.
«Четвёрка» оснащена 1,3-литровым двигателем на 64 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 18,5 секунды, максимальная скорость — 137 км/ч. Продавец предлагает помощь в доставке по России — на автовозе или крытом эвакуаторе.
