Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Произведения Максима Горького звучали на нижегородской канатке в День города

Аудиозаписи транслировались в кабинках во время поездки.

Источник: Комсомольская правда

На Нижегородской канатной дороге в День города 16 августа в кабинках звучали отрывки произведений Максима Горького. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

На протяжении всего пути маршрута «Нижний Новгород — Бор» пассажиры слушали фрагменты главных произведений Максима Горького в рамках проекта «12 минут Горького». Их исполнили российские актёры: Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов, Александра Ревенко, Олег Савцов и Павел Акимкин.

Голоса актёров погружали пассажиров в атмосферу русской литературы и знакомили нижегородцев и гостей города с творчеством великого писателя.