Произведения Максима Горького звучали на нижегородской канатке в День города

На Нижегородской канатной дороге в День города 16 августа в кабинках звучали отрывки произведений Максима Горького. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».
На протяжении всего пути маршрута «Нижний Новгород — Бор» пассажиры слушали фрагменты главных произведений Максима Горького в рамках проекта «12 минут Горького». Их исполнили российские актёры: Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов, Александра Ревенко, Олег Савцов и Павел Акимкин.
Голоса актёров погружали пассажиров в атмосферу русской литературы и знакомили нижегородцев и гостей города с творчеством великого писателя.