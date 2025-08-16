В Якутии разработали первый в России ИИ-сервис для библиотек

Сотрудники Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) создали первый в России сервис для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Сервис должен полностью изменить методы обработки и поиска документов и всю библиотечную структуру. Уже разработаны три модуля программы: автоматическая каталогизация, виртуальный помощник и работа с текстом. Продукт включает основной функционал по автоматизированной подготовке библиографических записей в формате RUSMARC (российский коммуникативный формат представления авторитетных данных в машиночитаемой форме).
Как уточнил руководитель центра искусственного интеллекта АГИКИ Тимур Алексеев, уже началась фаза пилотного использования модуля совместно с научной библиотекой Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Специалисты получили обратную связь от пользователей, на основании которой внесен ряд технических и интерфейсных улучшений, направленных на повышение точности алгоритмов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.