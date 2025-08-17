Ко Дню спорта в Казахстане наградили выдающихся тренеров и специалистов

На торжественной церемонии, посвящённой празднованию Дня спорта, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов поздравил собравшихся и подчеркнул, что за выдающимися достижениями спортсменов стоит труд целой команды профессионалов: тренеров, медицинских специалистов, методистов и технического персонала, которые ежедневно создают условия для успеха казахстанского спорта.
Почётным знаком «Құрметті спорт қызметкері» отметили таких специалистов, как Рустем Казиев — заместитель директора Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, Ангелина Лукас — профессиональная боксерша, Айбат Сейтен — старший тренер женской национальной сборной по қазақ күресі, Богдан Весельский — старший тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, Конысбек Тукенов — старший тренер молодёжи по греко-римской борьбе, Карлыгаш Балабекова — инспектор по документационному обеспечению Центра олимпийской подготовки по видам борьбы, и Олег Гриценко — механик велотрека Олимпийского центра подготовки «Астана».
Кроме того, заслуженная награда «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» досталась Нурлыбеку Ермагамбетову (тренеру по рукопашному бою), Мархабат Есимсейтовой (инспектору по документационному обеспечению Центра олимпийской подготовки по видам борьбы), Кадырбеку Кабдулову (методисту спорта Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. Кажымукана Мунайтпасова) и Гаухар Мамырбаевой (врачу спортивной медицины Национального центра спортивной медицины и реабилитации в Астане).
Организаторы напомнили, что День спорта в Казахстане отмечают каждое третье воскресенье августа. В нынешнем году этот праздник выпал на 17 августа, и в честь него по всей стране пройдут более 150 мероприятий. Минспорт рекомендовал уделить особое внимание чествованию ветеранов, проведению массовых и детских спортивных мероприятий, чтобы подчеркнуть ценность физической культуры, вдохновить молодёжь и укрепить спортивную систему страны.
Ранее мы рассказали, что ветераны спорта получат помощь в трудоустройстве и медицинском обслуживании.