Ко Дню спорта в Казахстане наградили выдающихся тренеров и специалистов

Организаторы напомнили, что День спорта в Казахстане отмечают каждое третье воскресенье августа. В нынешнем году этот праздник выпал на 17 августа, и в честь него по всей стране пройдут более 150 мероприятий. Минспорт рекомендовал уделить особое внимание чествованию ветеранов, проведению массовых и детских спортивных мероприятий, чтобы подчеркнуть ценность физической культуры, вдохновить молодёжь и укрепить спортивную систему страны.