В Смоленске построят современный центр для занятий настольным теннисом

Реализация проекта разделена на два этапа. Первый включает в себя устройство фундаментной плиты под будущее здание и подведение инженерных коммуникаций. Он будет выполнен до конца сентября 2025 года. Второй этап подразумевает строительство самого теннисного центра, его внутреннее обустройство и монтаж оборудования, которые планируется завершить до мая 2026-го.