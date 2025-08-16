В Смоленске построят современный центр для занятий настольным теннисом

Современный центр для занятий настольным теннисом построят в Смоленске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Одноэтажное модульное здание площадью до 1306 кв. м и вместимостью до 48 человек возведут на проспекте Гагарина. В центре обустроят спортивный зал на 12 площадок, женскую и мужскую раздевалки, санузлы, в том числе для маломобильных групп населения, медицинский кабинет, тренерскую, инвентарную, а также административные помещения.
«Официальное открытие центра запланировано на май 2026 года. Это важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры нашего города. Центр станет местом для тренировок, соревнований и популяризации настольного тенниса среди детей и взрослых», — отметил глава города Александр Новиков.
Реализация проекта разделена на два этапа. Первый включает в себя устройство фундаментной плиты под будущее здание и подведение инженерных коммуникаций. Он будет выполнен до конца сентября 2025 года. Второй этап подразумевает строительство самого теннисного центра, его внутреннее обустройство и монтаж оборудования, которые планируется завершить до мая 2026-го.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.