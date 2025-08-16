На «Госуслугах» свыше 900 кубанских ИТ-специалистов подтвердили компетенции

Тестирование может пройти каждый желающий, независимо от уровня образования — задания имеют различные уровни сложности. На платформе доступно тестирование по 14 теоретическим направлениям, самые популярные из них — Linux, API и HTML. Кроме того, оценить практические навыки написания кода можно по шести языкам программирования, чаще всего специалисты выбирают Python и C#. До конца года список компетенций будет расширяться.