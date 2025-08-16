На «Госуслугах» свыше 900 кубанских ИТ-специалистов подтвердили компетенции

Проверку своих навыков через новую национальную платформу на портале «Госуслуги» прошли более 900 ИТ-специалистов Краснодарского края, сообщили в региональном департаменте информатизации и связи. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Край вошел в топ-5 регионов по количеству выданных сертификатов по итогам тестирования. Всего с момента запуска новой национальной платформы российские ИТ-специалисты получили более 32 тыс. сертификатов от Минцифры РФ.
«Все больше кубанских ИТ-специалистов проходят независимую оценку своих компетенций на “Госуслугах”. Тестирование не только помогает выявить свои сильные и слабые стороны для дальнейшего профессионального развития, но и значительно повышает конкурентоспособность на рынке труда. Сертификат от Минцифры РФ может стать серьезным преимуществом при поиске работы и откроет новые возможности для карьерного роста», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.
Тестирование может пройти каждый желающий, независимо от уровня образования — задания имеют различные уровни сложности. На платформе доступно тестирование по 14 теоретическим направлениям, самые популярные из них — Linux, API и HTML. Кроме того, оценить практические навыки написания кода можно по шести языкам программирования, чаще всего специалисты выбирают Python и C#. До конца года список компетенций будет расширяться.
После успешного прохождения тестирования специалист получит подписанный электронной подписью сертификат, который будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Образование» в течение одного года.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.