В Стерлитамаке убрали новые мусорные баки, которые ставили к приезду Хабирова

В одном из дворов по улице Черноморской в Стерлитамаке к приезду главы Башкирии Радия Хабирова установили новые мусорные баки, а после того, как высокопоставленный чиновник уехал, — убрали. На их место вернули старые. На власти города в соцсетях руководителя региона пожаловалась местная жительница Любовь Алексеева. Она записала на видео, как коммунальщики возвращают разбитые контейнеры и увозят «свежие».