В Стерлитамаке убрали новые мусорные баки, которые ставили к приезду Хабирова

В одном из дворов по улице Черноморской в Стерлитамаке к приезду главы Башкирии Радия Хабирова установили новые мусорные баки, а после того, как высокопоставленный чиновник уехал, — убрали. На их место вернули старые. На власти города в соцсетях руководителя региона пожаловалась местная жительница Любовь Алексеева. Она записала на видео, как коммунальщики возвращают разбитые контейнеры и увозят «свежие».
— Смотрите, как классно. Приезжал Хабиров на выходные. Привозили для его встречи хорошие баки там, где она проезжал. Сейчас туда возвращают старые. Представляете, до какого маразма доходит. То есть начальство проехалась, а теперь можно вернуть старье, — возмущается горожанка.
На обвинения Алексеевой ответила мэрия Стерлитамака. Чиновники сказали, что изначально поставили новые контейнеры по ошибке — на самом деле баки должны были стоять не во дворе, а в частном секторе.
Жительницу такой ответ не устроил.
— По ошибке установили именно на даты приезда руководства республики? Вам самим не стыдно? По ошибке покрасили цоколь соседнего дома и выметали улицы? Позор просто! Показуха! — написала она.
Алексеева добавила, что улицу Черноморскую приводили в порядок, поскольку в доме № 10 было открытие Комитета семей воинов Отечества «Свои», который и посещал Радий Хабиров.
