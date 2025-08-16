В подмосковной Балашихе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», открыли в Балашихе. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Комплекс стал частью центра спортивной и художественной гимнастики «Балашиха», который функционирует уже более трех лет и на сегодняшний день привлекает свыше 500 детей. Открытие нового зала позволит увеличить количество занимающихся до тысячи воспитанников, что значительно расширит доступ к спортивной подготовке для молодежи города.
«Мы открыли зал на улице Фадеева, 8. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, который с сентября начнет полноценно работать. В нем смогут заниматься тысяча спортсменов. Наши гимнасты выступают на городских, областных и даже всероссийских соревнованиях», — отметил тренер по спортивной гимнастике Матвей Шурыгин.
В новом комплексе будут проводить занятия для детей в возрасте от 3 до 18 лет, что позволит привлечь как начинающих гимнастов, так и тех, кто уже имеет опыт в этом виде спорта. Записаться на пробные занятия можно по телефонам: +7 (915) 047−47−41 и +7 (926) 252−41−20.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.