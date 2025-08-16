В Казани откроют новую детскую поликлинику

Детскую городскую поликлинику № 11 откроют в жилом комплексе «Волжские просторы» в Казани. Медучреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан.
Подрядная организация завершила фасадные работы, а также благоустроила прилегающую территорию и уложила асфальт. Сейчас специалисты приступили к завершающему этапу работ — внутренней отделке помещений.
Ранее в Заинске отремонтировали пункт выдачи молочного питания при детской поликлинике. Там обновили входную группу. Также для пункта закупили новую мебель и компьютерную технику. Он обеспечивает 690 детей качественным молочным питанием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.