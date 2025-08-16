Более половины воронежских гостиниц рискуют закрыться с 1 сентября

По данным Росаккредитации, в региональном реестре сейчас значится почти 250 средств размещения, однако самооценку прошли лишь чуть более 40%. Министерство повторно предупреждает турбизнес о последствиях и оказывает помощь тем, кто сталкивается с проблемами при прохождении процедуры, особенно тем, кто платит туристический налог и предоставляет сведения в Воронежстат.