Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более половины воронежских гостиниц рискуют закрыться с 1 сентября

По информации заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Светланы Степанцовой, более половины гостиниц и баз отдыха региона могут быть вынуждены закрыться с 1 сентября, если не пройдут процедуру самооценки.

На оперативном совещании в облправительстве она пояснила, что без этой процедуры нельзя будет работать, рекламировать свои услуги и размещать предложения на туристических агрегаторах.

Светлана Степанцова уточнила, что самооценка — часть реформирования отечественной туристической отрасли. Она позволяет участникам рынка определить тип размещения — гостиница, база отдыха, кемпинг и так далее. Нововведение направлено на создание равных условий для всех и повышение доверия отдыхающих к услугам туристических объектов.

По данным Росаккредитации, в региональном реестре сейчас значится почти 250 средств размещения, однако самооценку прошли лишь чуть более 40%. Министерство повторно предупреждает турбизнес о последствиях и оказывает помощь тем, кто сталкивается с проблемами при прохождении процедуры, особенно тем, кто платит туристический налог и предоставляет сведения в Воронежстат.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что важно донести до всех операторов рынка информацию о необходимости прохождения самооценки. Он подчеркнул, что на данном этапе привлекать аккредитованные организации необязательно, а сама процедура достаточно простая.