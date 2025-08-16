Более половины воронежских гостиниц рискуют закрыться с 1 сентября

На оперативном совещании в облправительстве она пояснила, что без этой процедуры нельзя будет работать, рекламировать свои услуги и размещать предложения на туристических агрегаторах.
Светлана Степанцова уточнила, что самооценка — часть реформирования отечественной туристической отрасли. Она позволяет участникам рынка определить тип размещения — гостиница, база отдыха, кемпинг и так далее. Нововведение направлено на создание равных условий для всех и повышение доверия отдыхающих к услугам туристических объектов.
По данным Росаккредитации, в региональном реестре сейчас значится почти 250 средств размещения, однако самооценку прошли лишь чуть более 40%. Министерство повторно предупреждает турбизнес о последствиях и оказывает помощь тем, кто сталкивается с проблемами при прохождении процедуры, особенно тем, кто платит туристический налог и предоставляет сведения в Воронежстат.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что важно донести до всех операторов рынка информацию о необходимости прохождения самооценки. Он подчеркнул, что на данном этапе привлекать аккредитованные организации необязательно, а сама процедура достаточно простая.