В подмосковном Одинцове построили школу на 1100 мест

Школу на 1100 мест построили в микрорайоне Клубничное поле в городе Одинцово в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В трехэтажном здании оборудовали учебные классы, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок, актовый и обеденный залы, мастерские, два спортивных зала и библиотечно-информационный центр.
На прилегающей территории обустроили площадки для подвижных игр, занятий спортом и тихого отдыха. Также там сделали место остановки для школьного автобуса и разворотную площадку для спецтехники.
Учебное заведение полностью готово к приему учеников 1 сентября. Объект прошел государственный строительный контроль и получил заключение о соответствии проектной документации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.