В Новороссийске спорткомплекс для прыжков на батуте готов на 75%

Он включает два этажа общей площадью около 2 тыс. кв. м.

Строительная готовность спортивного комплекса для прыжков на батуте в Новороссийске Краснодарского края уже составляет 75%, сообщили в городской администрации. Объект строят в Южном внутригородском районе в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Двухэтажный комплекс общей площадью около 2 тысяч квадратных метров оборудован пятью профессиональными батутами и специальным залом для силовых упражнений. Такое оснащение позволит качественно организовать занятия спортом и привлечь большое количество посетителей. В комплексе смогут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены.

Напомним, также до конца этого года в Новороссийске благоустроят пять спортивных площадок. Современные и многофункциональные зоны с тренажерами появятся на улицах Героев Десантников, Советов, Пионерской, Алексеева и Дзержинского.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.